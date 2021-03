Emergenza assoluta per il Milan . Mai così pochi. Mai così giovani. Mai tanti infortunati. Alla lista già lunga di assenti (Ibra, Calha, Mandzukic, Bennacer e Daniel Maldini), si aggiungono altri due pezzi da 90. Rebic , per lui infiammazione all’anca destra e quindi fuori dalla lista dei convocati, e Theo Hernandez , presente a Verona ma acciaccato. E quindi in panchina.

Un Milan giovane e sperimentale per Pioli

"Avrei voluto 30 anni in meno per indossare la maglia del Milan”, ha detto Pioli. E con 30 anni in meno forse avrebbe giocato e dato quell’esperienza che a Verona il Milan non avrà. Le assenze sono tante e tutte pesanti. Rilevanti. Di spessore. Leader come Ibra. Geniali come Calhanoglu e Bennacer. Letali come Theo e Rebic. "È il momento di stringere i denti", ha aggiunto l’allenatore rossonero.



La formazione più che sperimentale sarà inedita. Tomori con Romagnoli dietro, insieme a Calabria e Dalot. Kessié e Meite in mezzo al campo. E Castillejo che partirà da sinistra con Krunic e Salemakers, alle spalle di Leao. Un Milan giovanissimo ma pieno di responsabilità, soprattutto una, la più grande: tornare a Milano con 3 punti.