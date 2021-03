Stefano Pioli perde un'altra pedina verso la trasferta sul campo di Verona (domenica 7 marzo alle 15, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252). Il Milan non avrà infatti a disposizione al Bentegodi Ante Rebi c. L'attaccante croato ha lasciato Milanello intorno alle 15 , con la rifinitura appena iniziata, e non sarà disponibile per la sfida contro la squadra allenata da Ivan Juric . Rebic si aggiunge nella lista degli infortunati a Ibrahimovic, Bennacer, Calhanoglu, Mandzukic e Daniel Maldini.

I cambi in vista del Verona

approfondimento

Ibra torna in nazionale? Contatti col Ct avviati

In attesa di valutare l'entità dell'infortunio avuto da Rebic, sostituito domenica scorsa nel 2-1 dell'Olimpico sulla Roma per un problema all'anca ma in campo mercoledì contro l'Udinese, Pioli deve ridisegnare la linea d'attacco, già priva di Calhanoglu, e decidere chi far giocare sulla sinista al posto del croato. Con Leao costretto a fare il centravanti e Saelaemakers sicuro del posto a destra, nel turno infrasettimanale aveva cominciato in panchina, restano Krunic, Diaz, Hauge e Castillejo a disposizione di Pioli per due post, In difesa si va verso il ritorno da titolare di Calabria, squalificato nell'ultimo turno.