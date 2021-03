Dopo l'addio alla nazionale nel 2016, Zlatan sembrerebbe orientato a un clamoroso ritorno. Contatti avviati con il Ct: secondo i media svedesi potrebbe essere convocato già il 16 marzo per la gara di qualificazione mondiale contro la Georgia

Contatti con il Ct

Ancora nessuna conferma da parte della Federazione, ma secondo i media svedesi i contatti con il Ct Janne Andersson sono già avviati e Ibra potrebbe tornare in campo (infortunio permettendo) già a fine mese, con il sito specializzato Footbolldirekt che afferma che "secondo diverse fonti, Zlatan è ora chiamato a partecipare alla partita di qualificazione al Mondiale del 25 marzo contro la Georgia".



Ibrahimovic, 116 presenze e 62 gol con la Svezia, in autunno aveva detto alla stampa che la Nazionale gli "è mancata". "Il dialogo con Zlatan continua", ha detto sabato il portavoce della Federazione Jakob Kakembo Andersson, aggiungendo che i giocatori selezionati per le prossime partite saranno annunciati il 16 marzo. Senza Zlatan, la Svezia ha raggiunto i quarti della Coppa del Mondo 2018 e si è qualificata direttamente a Euro 2020, posticipato a giugno e luglio 2021 a causa del Covid-19.