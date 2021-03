Il ko col Cagliari, la performance a Sanremo e la testa già alla prossima partita, domenica sera si gioca Napoli-Bologna, ma Mihajlovic - in conferenza stampa - riparte dall'ultima sconfitta. "Ogni tanto l'impressione è quella che ci voglia uno psichiatra. La squadra mi manda fuori di testa. Contro la Lazio, una squadra molto forte, facciamo la partita e vinciamo. Tre giorni dopo, con gli stessi giocatori, a Cagliari la stessa squadra non può fare quella prestazione. È una questione di atteggiamento mentale e purtroppo ci succede spesso. Servono pazienza e tempo: intanto la nostra storia dice che quando c'è bisogno di uno scatto in avanti non riusciamo a farlo. Puoi avere qualità tecniche e identità di gioco, ma se sbaglia atteggiamento, non vai da nessuna parte e l'atteggiamento mentale non puoi averlo un giorno a settimana".