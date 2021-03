Spezia-Benevento, le probabili formazioni

La 26^ giornata del campionato di Serie A si apre con uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza, quello tra Spezia e Benevento . Due tra le sorprese della prima parte di questo campionato che, soprattutto alla luce di un brusco rallentamento e della rinascita del Cagliari, sono nuovamente vicine alla zona calda della classifica. Lo Spezia ha raccolto un solo punto nelle ultime tre giornate, dopo aver battuto consecutivamente Sassuolo e Milan. Ben più gravi le difficoltà del Benevento, che non vince da nove partite consecutive ed è reduce da due sconfitte subite contro Napoli ed Hellas Verona

La probabile formazione dello Spezia

Qualche cambio per Italiano rispetto all'undici che ha affrontato la Juventus all'Allianz Stadium. In attacco ci sarà ancora Nzola con Gyasi confermato a sinistra, mentre questa volta Verde potrebbe essere preferito a Farias. Centrocampo ancora affidato al terzetto formato da Estevez, Leo Sena e Maggiore. In difesa dovrebbe esserci Ismajli al centro al fianco di Erlic, con Ferrer e Marchizza esterni. In porta spazio a Zoet dopo che Provedel è risultato positivo al Covid.

SPEZIA (4-3-3) probabile formazione: Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

La probabile formazione del Benevento

Solito modulo per Pippo Inzaghi, che punta ancora sul 4-3-2-1. A guidare l'attacco, il favorito è Lapadula. Alle sue spalle dovrebbero esserci Improta e Caprari, con Roberto Insigne non convocato per motivi disciplinari al pari di Schiattarella. Ci sarà quindi Ionita con Hetemaj e Viola a formare il terzetto di centrocampo. In difesa è indisponibile Depaoli la linea a quattro davanti a Montipò sarà formata da Tuia, Glik, Barba, Foulon.





BENEVENTO (4-3-2-1) probabile formazione: Montipò; Tuia, Glik, Barba, Foulon; Hetemaj, Ionita, Viola; Improta, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi