Lo scontro salvezza del Picco apre la 26^ giornata di Serie A. Italiano con il tridente Verde-Nzola-Gyasi. Inzaghi, senza Schiattarella e Insigne non convocati per motivi disciplinari, tiene in panchina Lapadula: in attacco esordio dal 1' per Gaich. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD