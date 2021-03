Ballardini: "Avremmo potuto far male alla Roma"

L’allenatore rossoblù dopo il ko dell’Olimpico: "Ho avuto dal primo minuto la sensazione che avremmo potuto far male alla Roma". Il gol subito simile a quello di Tonelli nel derby? "Occorre essere più bravi, saltare così senza contrasto è un errore grave". E sul momento attuale dei suoi ragazzi: "In alcune partite non meritavamo di vincere, oggi e nel derby meritavamo di più ma sottolineo che in 13 partite abbiamo fatto 20 punti"

Dal suo arrivo sulla panchina del Genoa, la squadra rossoblù ha messo tra sé e la zona per non retrocedere punti importanti che gli permettono di lavorare con in tranquillità. Anche all’Olimpico, la prestazione è stata importante, per questo motivo Davide Ballardini spiega di aver avuto la percezione di poter fare di più per far male alla Roma: "Sì, dal primo minuto. Eravamo compatti, coprivamo bene il campo, pressavamo bene gli avversari. Abbiamo rubato tante volte la palla nella nostra metà campo e loro si scoprivano. Potevamo essere più bravi nella qualità delle corse, nella qualità del passaggio. Il Genoa ha fatto una buona partita, siamo mancati probabilmente lì". Il gol decisivo poi è arrivato su calcio d’angolo: "Prima non ne avevamo mai presi. Ora due simili tra il derby e oggi, occorre essere più bravi: saltare così, senza contrasto, è un errore grave".

Il cammino del Genoa

Ballardini non è affatto preoccupato: "Lo sarei di più se non avessimo fatto la partita. In 13 match abbiamo fatto 20 punti. Alcune volte, magari, non avremmo meritato di vincere e magari abbiamo fatto 3 punti. Oggi come nel derby meritavamo di più. Sottolineo però che il Genoa in 13 partite ha fatto 20 punti e bisogna andare avanti così". E poi c’è stato un problema di freschezza: "Il Genoa e la Roma hanno giocato tre partite in 7 giorni. Siamo una squadra che spende molto. Non abbiamo però quella proprietà di palleggio che hanno altre squadre. E ci può stare che alla terza in sette giorni non avesse quella gamba così brillante come in altre occasioni".