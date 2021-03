E' morto questa mattina Mirko Pavinato , capitano del Bologna dell'ultimo scudetto: quello del 1964. Classe 1934, nato a Vicenza e cresciuto calcisticamente nel Lanerossi, Pavinato arrivò a Bologna nel 1956, per diventare una colonna della squadra dell'allora presidente Dall'Ara.

L’offerta shock di Angelo Moratti

Vinse una Mitropa Cup nel '61 e l'anno successivo il presidente dell'Inter Angelo Moratti offrì 300 milioni per portarlo all'Inter, cifra incredibile per i tempi. Ma Pavinato rimase in rossoblù, divenne capitano e nel '64 si laureò campione d'Italia con il Bologna, nello spareggio del 7 giugno: proprio contro l'Inter che lo avrebbe voluto due anni prima.