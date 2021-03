Verona-Milan, dove vedere la partita in tv

Il Milan fa visita all'Hellas Verona al Bentegodi, fischio d'inizio alle ore 15: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Impegno difficile per il Milan, che sarà di scena allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona. Una sfida importante per i rossoneri, ora distanti 6 punti dalla capolista Inter dopo l'1-1 di San Siro contro l'Udnese nel turno infrasettimanale. La squadra di Stefano Pioli vuole riprendere la propria corsa già da questa gara contro il Verona. I gialloblù sono in gran forma e non perdono da quattro partite di fila, nelle quali hanno raccolto 8 punti. Nel turno infrasettimanale la squadra di Juric ha conquistato una grande vittoria per 0-3 in casa del Benevento, dopo aver fermato la Juventus al Bentegodi sull'1-1.