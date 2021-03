Serie A, le partite di oggi e gli orari

Domenica ricca in Serie A, con sei partite in programma: si inizia con Roma-Genoa, si chiude con il posticipo del Maradona tra Napoli e Genoa. Il Milan fa visita all'Hellas Verona. Tutte le partite di oggi con orari e canali tv

Dopo i tre anticipi del sabato, la Serie A si prepara a vivere una ricca domenica. Giornata che partirà alle ore 12.30, con la sfida dell'Olimpico tra Roma e Genoa. Tre, invece, le gare in programma alle ore 15. Il Milan proverà a ottenere al Bentegodi, contro l'Hellas Verona, punti pesanti per continuare l'inseguimento all'Inter. Poi c'è Crotone-Torino, sfida importante per la salvezza. Al Franchi, infine, il Parma fa visita alla Fiorentina. Il programma prosegue alle ore 18, con la gara tra Sampdoria e Cagliari. Alle ore 20.45 il posticipo del Diego Armando Maradona tra Napoli e Bologna.