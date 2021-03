Gravina: "Ci siamo fermati, ma senza arrenderci"

Un anno fa il calcio italiano ed europeo si apprestava ad affrontare un lungo stop, dovuto all'emergenza coronavirus e all'imminente lockdown. L'otto marzo 2020 ci fu una difficile giornata di Serie A, inaugurata da un Parma-Spal iniziato in ritardo e chiuso da quel Juventus-Inter nel silenzio assordante dell'Allianz Stadium. Il giorno dopo ci fu il gol di Caputo in Sassuolo-Brescia con quell'indimenticabile messaggio “Andrà tutto bene, restate a casa”. L'ultima gara prima del lockdown, per poi riprendere il campionato a giugno. In quest'anno il mondo del calcio ha lottato tanto, come dichiarato da Gabriele Gravina a Sky Sport: "Il calcio rappresentava in quel periodo un momento di aggregazione in più che abbiamo congelato, per diversi mesi siamo stati fermi – le parole del presidente della FIGC a Sky Sport – Ma lo siamo stati solo per l'attività sportiva, non ci siamo mai arresi nel far capire e sentire la nostra vicinanza a tutti coloro che in quel momento soffrivano. Basti pensare al Centro sportivo di Coverciano che è diventato in quel momento un centro di accoglienza per tanti malati, allo scudetto del cuore e a tutte le iniziative che abbiamo voluto proporre per stare vicino a chi stava soffrendo. Ora il momento non è certamente migliore, ma siamo più consapevoli di quella che è la capacità da mettere in campo per gestire questo momento così difficile".