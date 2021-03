Nel video Luca Pairetto ricorda e racconta cosa accadde l'8 marzo 2020: Parma e Spal erano nel tunnel del Tardini pronte per fare il loro ingresso in campo, ma l'arbitro fece rientrare tutti negli spogliatoi. Proprio in quei momento la Federcalcio stava infatti valutando l'immediata sospensione del campionato. La partita fu alla fine disputata, con il calcio d'inizio posticipato di un'ora e un quarto

