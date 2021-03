Nei primi minuti di Inter-Atalanta, Conte protesta per un fallo e l'arbitro Mariani si avvicina alla panchina nerazurra per fare chiarezza. Alla fine per l'allenatore scatta il cartellino giallo: senza il pubblico sugli spalti, è stato possibile ascoltare il loro dialogo

Ci si aspettava soprattutto intensità da Inter-Atalanta, e anche il modo in cui la gara è stata vissuta dalle panchine non è stato da meno. È il minuto 11 quando Antonio Conte si “accende” e l’arbitro Mariani, richiamato dal quarto uomo, si avvicina alla sua panchina per un colloquio chiarificatore.



L’allenatore dell’Inter sta protestando per un fallo non fischiato a favore dei suoi, Mariani lo “affronta” con grande serenità: “Siamo solo al decimo minuto, io capisco il suo momento, ma lei capisca il mio”, le sue parole, prima di ribadire “non è fallo”. Conte non ci sta e prosegue nella sua protesta, tanto da costringere Mariani ad estrarre il giallo ("Va bene? Allora forse non va bene: giallo!"). E, anche di fronte a quello, l’allenatore nerazzurro non ci sta: “Fate i protagonisti…”.