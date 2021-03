L'ex presidente nerazzurro sul momento dell'Inter: "Scudetto? Conte oltre ai 40 euro ha in tasca anche qualcos'altro. Il derby è stato decisivo, il Milan sta facendo bene ma l'Inter ha un distacco che la mette al sicuro. Anche con l'Atalanta ha dimostrato il carattere e l'intelligenza giusta per vincere lo scudetto. Tutti i meriti sono di Conte, è stato lasciato solo e sta facendo cose incredibili. Non pensavo che Lukaku fosse così forte"

Grazie al successo contro l'Atalanta, l'Inter ha fatto un altro passo verso lo scudetto. I punti di vantaggio restano 6 sul Milan e 10 sulla Juventus (che ha una partita in meno) a 12 giornate dalla fine, con i nerazzurri concentrati solo sul campionato. Massimo Moratti non ha dubbi, l'Inter è ormai lanciatissima verso il titolo: "Conte in tasca oltre ai 40 euro ha anche qualcos'altro – le parole dello storico presidente nerazzurro a Radio 24 – La vittoria nel derby è stata decisiva, il Milan sta facendo benissimo però i punti di distanza che ci sono mettono l'Inter al sicuro. Anche contro l'Atalanta la squadra ha dimostrato di avere il carattere e l'intelligenza per portare a casa lo scudetto”.