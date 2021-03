Skriniar, Inter: "Non guardiamo la classifica, sappiamo che siamo lassù e ci vogliamo restare. Ogni partita va giocata per vincere. Come si ferma l'attacco dell'Atalanta? Sono una buona squadra in generale e sono anche in un buon momento, ci aspetta senz'altro una partita tosta. Dietro dobbiamo stare attenti. Se stiamo vedendo il miglior Skriniar? Dovete dirlo voi, io mi sento bene e cerco di migliorarmi ogni giorno. Sto lavorando e capendo meglio le cose, prima non ero abituato a giocare a tre e ci voleva un po' di tempo. Stiamo crescendo tutti, non solo io".