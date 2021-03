Il centrocampista nerazzurro nella giornata di venerdì 12 marzo si sottoporrà ad un intervento chirurgico in artroscopia per problemi al menisco del ginocchio sinistro. Conte perde il cileno per circa 25-30 giorni: Vidal salterà almeno le prossime tre gare di campionato

Brutte notizie per l' Inter , che sarà costretta a fare a meno di Arturo Vidal per le prossime partite. Il centrocampista cileno è infatti alle prese con un infortunio al menisco per il quale sarà necessario un intervento chirurgico. L'operazione si svolgerà nella giornata di martedì 12 marzo, come comunicato dalla stessa società nerazzurra attraverso questo report medico apparso sui propri canali ufficiali: "Nella giornata di domani - si legge - Arturo Vidal si sottoporrà , presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro ".

I tempi di recupero

INTER

Al momento i tempi di recupero per Vidal sono stimati in circa 25 giorni. Conte dovrà dunque rinunciare al cileno per almeno le prossime tre partite di campionato, quelle contro il Torino domenica 14 marzo, la gara interna contro il Sassuolo di sabato 20 e la trasferta di Bologna in programma sabato 3 aprile, nel turno successivo alla sosta per gli impegni delle Nazionali (non si gioca nel weekend del 27 e 28 marzo). La speranza dell'Inter è di riavere Vidal per la gara della 30^ giornata di Serie A contro il Cagliari (11 aprile) o per quella successiva a Napoli (18 aprile).