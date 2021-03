24/24

Oggi Sky Sport ricorda Gianni Agnelli con lo speciale "L'Avvocato. Agnelli 100, 12 marzo 1921 – 12 marzo 2021”: in onda venerdì 12 marzo alle 13.15 e alle 23.00 su Sky Sport Uno, alle 13.45, 17.00, 19.30 ed a mezzanotte su Sky Serie A, oltre a essere disponibile on demand. Inoltre, alle 23.30, sempre su Sky Sport Uno, andrà in onda il documentario “Agnelli” prodotto da HBO

Lo speciale: "Agnelli 100". Su Sky il ricordo dell'Avvocato