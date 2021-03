Inzaghi: "Vittoria soffertissima, stimo Caicedo"

"Caicedo fondamentale, Immobile deve continuare a lavorare"

Cambi importanti che portano su tutti al nome di Felipe Caicedo, ancora una volta decisivo a partita in corso: "Sappiamo tutti la sua importanza. Oggi volevo farlo giocare dall’inizio perché erano 10 giorni che si allenava con continuità, ma anche Immobile e Correa ci hanno dato molto. Felipe sa che quando sta bene lo impiego sempre e nel frattempo c’è stata anche la crescita di Muriqi. Partita per partita decideremo chi sta meglio in attacco". E su Immobile, reduce dalla premiazione per la Scarpa d'Oro e sostituito nel corso del secondo tempo, Inzaghi ha risposto così: "Deve continuare a lavorare come ha fatto questi giorni perchè possono capitare questi momenti. Per lui non sono così frequenti e gli consiglio di credere in se stesso perché è fortissimo, non a caso ha vinto la Scarpa d'Oro". Infine una battuta sulla sfida di mercoledì sera contro il Bayern Monaco, dopo l'1-4 dell'andata all'Olimpico: "L’obiettivo è stato raggiunto con gli ottavi. I tedeschi sono una grande squadra che ha fatto 8 gol al Barcellona. Quando ha fatto quattro gol a noi sembrava la fine del mondo. Andremo in Germania per giocare la partita e consapevoli del percorso che abbiamo fatto".