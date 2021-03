Si apre con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Crotone la 27^ giornata di Serie A. Inzaghi recupera Radu in difesa, mentre sull'esterno Fares sostituisce Lazzari. In avanti confermata la coppia Correa-Immobile. Cosmi ripropone l'11 che ha battuto il Toro, con Messias in appoggio a Ounas e Simy. Diretta su Sky Sport Serie A alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD