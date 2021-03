È perfettemente riuscita l'operazione per l'infortunio al menisco di Arturo Vidal , che non sarà a disposizione dell' Inter per circa 25 giorni. Il centrocampista cileno, come comunicato dalla società nerazzurra attraverso un report medico apparso sui propri canali ufficiali, è stato sottoposto nella mattinata di venerdì 12 marzo ad un intervento chirurgico in artroscopia di meniscectomia mediale selettiva al ginocchio sinistro presso la clinica Humanitas di Rozzano. Già nel pomeriggio Vidal lascerà l'istituto e nei prossimi giorni inizierà il percorso riabilitativo .

I tempi di recupero: quali partite salterà Vidal

Come anticipato, stando alle prime previsioni serviranno circa 25 giorni per rivedere Vidal in campo. Il centrocampista non sarà così a disposizione di Antonio Conte per le prossime tre gare di campionato e potrebbe rientrare dopo Pasqua. L'ex Barcellona salterà sicuramente la prossima trasferta di Torino contro i granata (domenica 14 marzo), il match di San Siro contro il Sassuolo di sabato 20 e la gara successiva alla sosta per le Nazionali, quella in casa del Bologna sabato 3 aprile. L'Inter spera di poter contare nuovamente su Vidal per la partita contro il Cagliari valida per la 30^ giornata di Serie A (11 aprile) o per lo scontro successivo in programma il 18 aprile a Napoli.