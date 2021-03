L'allenatore giallorosso dopo la sconfitta di Parma: "La gara è cambiata dopo l'1-0, lì è mancata concentrazione e una squadra che vuole andare in Champions non può prendere gol così. Poi il Parma si è chiuso ed è mancata velocità nella manovra per superarli. Nessun problema in attacco, Dzeko servito male. Rinvio Juve-Napoli? La società ha fatto quello che doveva fare, va seguito il regolamento"

Dopo tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, la Roma si ferma ancora e cade a Parma. Al Tardini i gialloblù s'impongono per 2-0 grazie alle reti decisive di Mihaila ed Hernani. Questo il commento di Paulo Fonseca: "Era importante fare gol prima del Parma, eravamo entrati in campo bene ma loro hanno segnato nella prima occasione in cui sono arrivati nella nostra area – ha dichiarato l'allenatore giallorosso - Una squadra che vuole andare in Champions non può prendere gol così, in una situazione che si poteva controllare tranquillamente, per me c'è stata una mancanza di concentrazione. Da lì la gara è cambiata, il Parma ha bisogno di punti e dopo il vantaggio si è chiuso e ha vinto la partita. Se loro non avessero segnato, sicuramente ci sarebbe stata una gara più aperta. Non voglio alibi, non possiamo prendere gol così perché poi diventa tutto più difficile. È anche vero che noi non abbiamo girato la palla velocemente, così è complicato superare una squadra che si difende con tanti uomini. Sono mancate velocità offensiva e concentrazione difensiva".