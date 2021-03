La 27^ giornata si chiude con il big match di San Siro tra Milan e Napoli. Pioli recupera Theo Hernandez e Calhanoglu. Kjaer non ce la fa, gioca Gabbia con Tomori. Gattuso, senza Lozano, schiera Politano. Scelte obbligate in difesa con Koulibaly e Maksimovic. In panchina Osimhen. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD