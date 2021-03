Serie A, il calendario del prossimo turno

Ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali, la Serie A si prepara a scendere in campo per la 28^ giornata. Un turno che si svilupperà in tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21 marzo. Ad aprire il quadro sarà l'anticipo del Tardini tra Parma e Genoa, tre partite il sabato tra le quali spicca la gara dell'Inter capolista contro il Sassuolo a San Siro. Nel lunch match domenicale la sfida tra Juric e il suo maestro Gasperini in Verona-Atalanta, alle 15 la Juventus ospita il Benevento e la Lazio va a Udine. Alle 18 un interessantissimo Fiorentina-Milan, mentre nel posticipo serale il big match di giornata, Roma-Napoli all'Olimpico. Ecco il programma completo.