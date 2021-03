Al Picco si gioca un importante scontro salvezza tra Spezia e Cagliari. Italiano sceglie Piccoli al centro dell'attacco, con Farias e Gyasi ai lati. Semplici conferma il 3-5-2 e ritrova Pavoletti, dopo la squalifica, al fianco di Joao Pedro. Il brasiliano subito pericoloso con due opportunità per il vantaggio, dall'altra parte ci prova l'ex Farias. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD