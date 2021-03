Antonio Conte perde Danilo D'Ambrosio. Il difensore nerazzurro è risultato positivo all'ultimo giro di tamponi per il coronavirus ed è già in quarantena prosso la propria abitazione. Tutto il gruppo squadra si atterrà adesso al protocollo. Il giocatore dovrà svolgere sicuramente 10 giorni di quarantena e potrà tornare se al termine di questo periodo avrà un tampone negativo. L'Inter ha in programma la partita contro il Sassuolo, poi ci sarà la sosta per le Nazionali

Brutte notizie per l 'Inter , alle prese con un altro giocatore contagiato dal Covid-19 . Come comunicato dalla società nerazzurra, dal giro di tamponi effettuato nella giornata di lunedì 15 marzo è emersa la positività di Danilo D'Ambrosio . Il difensore classe '88 è già in isolamento domiciliare per il periodo di quarantena e adesso tutto il gruppo squadra seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.

La stagione di D'Ambrosio

Quella in corso è una stagione non troppo fortunata per Danilo D'Ambrosio, che dopo un avvio convincente caratterizzato anche da qualche gol pesante (3 in totale in 19 presenze complessive) si era dovuto fermare per un infortunio al legamento collaterale accusato nel corso della gara di campionato dello scorso 6 gennaio contro la Sampdoria. Stop di circa un mese per il difensore, rientrato nelle ultime settimane per qualche spezzone di gara. Adesso per lui, che non era andato nemmeno in panchina nell'ultima sfida con il Torino a causa di un malessere, la positività al Covid.