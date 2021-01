1/16

Tre punti pesantissimi contro la Juventus, per la classifica ma anche per il messaggio mandato a chi ha dominato il campionato negli ultimi 9 anni. Tre punti in più nella storia del Conte interista, che adesso - dopo un anno e mezzo in nerazzurro - si trova già nella storia del club. A parlare è la media-punti a partita, calcolata per tutti gli allenatori dell'Inter (con almeno 30 panchine in nerazzurro) da quando la vittoria vale 3 punti (dati Opta)