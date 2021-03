Il Papa scrive a Ferrero: "Grazie per beneficenza"

Papa Francesco ha voluto ringraziare con una lettera il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per una donazione, destinata a opere di beneficenza, fatta in seguito all'udienza privata dello scorso 19 febbraio con il patron, lo staff tecnico e l'intera squadra presenti in Vaticano. "Ti ringrazio per la somma che, a nome dell'Unione Calcio Sampdoria, hai voluto farmi pervenire per le opere di carità - si legge nella lettera, il cui testo è stato pubblicato sul sito della società-. Ho molto apprezzato tale gesto di solidarietà e di fraternità a favore dei più bisognosi. E' vivo in me il ricordo della recente visita dei dirigenti e dei calciatori in Vaticano. Desidero ringraziare tutti per la consolante testimonianza "di squadra" unita, non solo nella competizione sportiva, ma anche nella carità concreta e nella promozione di sani valori per i giovani e per tutta la società. Invocando la protezione della Santa Vergine e di San Giuseppe, di cuore t'impartisco la Benedizione Apostolica che estendo ai dirigenti e ai calciatori della Sampdoria. E, per favore - ha concluso il Santo Padre - non dimenticatevi di pregare per me! Fraternamente, Francesco".