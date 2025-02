Dove vedere Empoli-Atalanta

I numeri di Empoli e Atalanta

L’Empoli ha perso le ultime cinque sfide contro l’Atalanta in Serie A e contro nessuna squadra ha una serie aperta più lunga di sconfitte consecutive nella competizione – cinque anche contro l’Inter, che ha già incontrato due volte in questo campionato. L’Empoli ha perso cinque delle ultime sei gare casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1V): nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16), solo contro l’Inter (sette) i toscani hanno incassato più sconfitte interne nella competizione. L’Empoli viene da tre sconfitte di fila, senza segnare nelle ultime due: l’ultima volta in Serie A in cui ha perso quattro match di fila o incassato tre ko consecutivi senza andare a segno risale al periodo tra marzo e aprile 2024: quattro gare perse e nessun gol segnato. L’Atalanta ha registrato due clean sheet di fila (vs Hellas Verona e Cagliari) e non mantiene la porta inviolata per tre match consecutivi in Serie A da ottobre 2023 – anche in quel caso, le prime due gare furono contro Cagliari e Hellas. L’Atalanta non perde da 10 trasferte di fila in Serie A (7V, 3N) e nell’era Gasperini solo una volta ha disputato più gare esterne in un singolo campionato senza sconfitta, nelle prime 12 partite fuori casa della stagione 2021/22 (9V, 3N). In una classifica che considera solo il 2025, l’Empoli sarebbe ultimo a pari punti con il Parma (due) e in assoluto con la peggior difesa (17 gol subiti), mentre l’Atalanta al 10° posto, a pari merito con la Fiorentina (10 punti per entrambe). L’Atalanta è la squadra che ha tentato più tiri nello specchio in questo campionato (140), mentre l’Empoli è la formazione che in generale ha incassato più conclusioni (381); inoltre, la Dea ha incassato solo 10 gol fuori casa finora, record condiviso con l’Inter.