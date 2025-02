Dove vedere Verona-Fiorentina

La partita Verona-Fiorentina della 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 23 febbraio alle ore 15.00 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Verona e Fiorentina

L’Hellas Verona ha perso quattro delle ultime cinque sfide contro la Fiorentina in Serie A (1V), senza segnare in tre di queste sfide: sono le stesse sconfitte rimediate contro la Viola nei precedenti 12 incontri nella competizione (3V, 5N). Dopo aver battuto la Fiorentina nell’ultima sfida casalinga (2-1, 5 maggio 2024), l’Hellas Verona potrebbe ottenere due vittorie di fila contro i viola in Serie A per la prima volta da una serie di tre tra il 1988 e il 1989, sotto la guida di Osvaldo Bagnoli. L’Hellas Verona ha realizzato solo due gol in sette gare giocate da inizio 2025 in Serie A, che rendono la squadra scaligera quella ad aver segnato di meno nei maggiori cinque campionati europei nel periodo. L’Hellas Verona ha raccolto un solo punto nelle ultime sei gare casalinghe in Serie A e in particolare non segna da quattro partite interne: solo tra gennaio e marzo 1979 i gialloblù sono arrivati a cinque match in casa di fila senza trovare la rete nella competizione. La Fiorentina ha perso le ultime due gare in Serie A, contro Inter e Como; in particolare, i viola non incassano due sconfitte di fila contro squadre che iniziano la giornata nella parte bassa della classifica da settembre 2022 (vs Udinese e Bologna in quel caso). La Fiorentina ha perso tre delle ultime cinque trasferte in Serie A (1V, 1N), subendo per tre volte più di una rete nel parziale, dopo che in altrettante gare esterne precedenti aveva raccolto quattro successi e un pareggio, senza mai subire gol. L’Hellas Verona è la squadra che è arrivata meno volte in area di rigore avversaria dopo azioni composte da almeno 10 passaggi di fila (12), mentre la Fiorentina, tra le squadre della parte alta della classifica di Serie A, è quella con il dato più basso a riguardo (34).