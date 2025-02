Dove vedere Como-Napoli

La partita Como-Napoli della 26^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 23 febbraio alle ore 12.30 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Napoli

Il Como ha vinto solo una (2-1 in casa, con doppietta di Renato Cattaneo il 23 novembre 1952) delle 23 sfide contro il Napoli in Serie A (4N, 18P), mantenendo inoltre soltanto in una occasione la porta inviolata (0-0, 8 novembre 1987). Il Como ha perso le ultime quattro gare contro il Napoli in Serie A - subendo in media 2,5 gol a partita – e soltanto contro l’Inter (otto, tra il 1987 e questo campionato) ha una serie aperta di sconfitte più lunga nella massima serie. Dopo aver raccolto un solo punto nelle prime otto sfide contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime sei posizioni in classifica in questo torneo, con un punteggio aggregato di 5-18, il Como ha vinto la più recente per 2-0 contro la Fiorentina. Il Napoli viene da tre pareggi consecutivi in Serie A (vs Roma, Udinese e Lazio) e non chiude in parità quattro gare di fila nella competizione da più di 10 anni, ossia dal periodo tra febbraio e marzo 2013 (una serie di quattro, di cui due sfide vs Udinese e Lazio). Il Napoli non trova il successo da tre gare (3 pareggi). Il Napoli è la squadra che ha la più lunga serie in corso di gol segnati in trasferta in Serie A: 10 gare esterne di fila – con una media di 1,9 reti realizzate a partita – e i partenopei non fanno meglio in un singolo torneo dagli ultimi 14 match fuori casa della stagione 2021/22. Cesc Fàbregas è stato allenato da Antonio Conte al Chelsea per due stagioni, dal 2016/17 al 2017/18, collezionando tra tutte le competizioni 86 presenze e 10 gol; in quel biennio, lo spagnolo fu il centrocampista a segnare più reti con i Blues tra campionato e coppe.