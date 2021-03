Appena 10 gol e solo 2 assist per il centravanti giallorosso, che ora è chiamato a innalzare il proprio livello di rendimento dopo una stagione decisamente problematica per lui tra mercato, covid e tensioni con Fonseca. Che però ora sembra essere tornato a puntare su di lui

Sull'equilibrio appeso a un filo nell'ambiente Roma Fonseca si era già espresso più volte, sottolineando sbalzi di esaltazione e depressione sempre nel giro di pochi giorni. Nell'ultima settimana ha avuto l'ennesima testimonianza. Dopo il 3-0 allo Shakhtar Donetsk era diventato l'allenatore ideale per la crescita del club. Dopo la sconfitta a Parma lo stesso allenatore è invece diventato improvvisamente incapace di leggere le partite. Nulla di nuovo per Fonseca. Alle spalle ha 9 trofei vinti a livello internazionale, abbastanza per andare avanti per la sua strada. Forte della piena fiducia intorno a lui di Tiago Pinto e della proprietà. Dopo il 2-0 di Parma, avrebbe potuto aggrapparsi all'alibi della stanchezza di dover giocare ogni tre giorni, ma non lo ha fatto. Sa che il motivo della sconfitta è stata la sottovalutazione del Parma da parte di alcuni giocatori. In campo senza la giusta concentrazione e l'atteggiamento richiesto.