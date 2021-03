"Maestro di vita e di calcio, buon compleanno", così Antonio Conte ha voluto celebrare attraverso il proprio profilo Instagram Giovanni Trapattoni nel giorno del suo 82esimo compleanno. Oggi 17 marzo è infatti il giorno della festa per il Trap, come è comunemente noto a tutti gli appassionati di calcio che lo hanno visto sulle panchine di Juventus, Inter e nazionale solo per citare alcune delle sue tante avventure da allenatore. Tra i tantissimi giocatori guidati in carriera c'è anche l'attuale allenatore dell'Inter che, proprio come fece Trapattoni nella stagione 1988/89 , proverà in questo finale di campionato a conquistare il suo primo scudetto alla guida del club nerazzurro. Un'impresa che al Trap riuscì abbattendo diversi primati (da lì il nome di "Inter dei record" con il quale viene ancora oggi ricordata quella squadra), oltre alla conquista della Coppa Uefa 1990/91 durante le sue cinque stagioni alla guida dell'Inter (1986-1991).

Gli incroci tra Conte e Trapattoni

Conclusa proprio l'avventura all'Inter, Giovanni Trapattoni nell'estate del 1991 ritornò alla guida della Juventus, che aveva già allenato per un decennio intero dal 1976 al 1986. E proprio in quell'anno faceva il suo approdo in bianconero anche un giovane Antonio Conte, all'epoca un centrocampista 22enne che si era messo in luce nelle stagioni precedenti con la maglia del Lecce. Tre stagioni dal 1991 al 1994 fondamentali per la crescita calcistica di Conte, diventato subito titolare con il Trap: insieme conquisteranno la Coppa Uefa 1992/93. I loro percorsi invece si sfioreranno soltanto in nazionale, visto che Trapattoni diventa commissario tecnico al termine dell'Europeo 2000 (perso dall'Italia in finale contro la Francia), durante il quale Conte colleziona la sua ultima presenza con la maglia azzurra.