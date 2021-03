Dopo i due giorni di riposo concessi da Pirlo la Juventus si è ritrovata per preparare l'ultima partita prima della sosta contro il Benevento, una di quelle squadre che nel girone d'andata hanno stoppato la Juve. Un paio di quei punti preziosi persi che rendono la classifica complicata. Per domenica non ci saranno novità. Alex Sandro sostituito a Cagliari non ha lesioni ma probabilmente non verrà rischiato. Oltre al brasiliano mancheranno Cuadrado squalificato e gli altri infortunati Demiral Ramsey e Dybala e, al momento, ancora Bentancur positivo al covid dal 4 marzo e per il quale la prognosi, ovviamente, è dettata dal virus. Per superare il Benevento Pirlo si affida ancora a Ronaldo e Morata. I numeri sono dalla loro parte.