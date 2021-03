In 15 minuti cambia il mondo Toro. Come 38 anni fa, l'ultima volta in cui il Torino vinse in rimonta sotto di due gol. Nicola come il "sergente di ferro" Bersellini. Dal derby del 27 marzo 1983 con la Juve schiantata con tre gol in tre minuti e 15 secondi alla tripletta in 15 minuti contro il Sassuolo. Mondi diversi e avversari diversi. Quella resta una rimonta storica, una partita citata da ogni padre che vuole trasmettere al figlio la passione per il Toro. Nel 1983 fu un delirio granata: Dossena Bonesso e Torrisi ribaltarono i gol di Rossi e Platini, annichilendo la Juve dei campioni del mondo del Trap e togliendole di fatto lo scudetto, che andò alla Roma.