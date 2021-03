Brahim Diaz: "Rabbia, ma vogliamo regire"

Ripartire è la parola d'ordine per il Milan dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano del Manchester United. C'è un secondo posto in campionato da difendere, ma c'è chi guarda anche allo scudetto come Brahim Diaz. "Siamo il Milan e abbiamo grandi calciatori quindi saremo competitivi fino alla fine per l'obiettivo rimasto, ossia il campionato e per provare a vincerlo" ammette lo spagnolo in un'intervista esclusiva a Sky Sport. L'amarezza per quanto accaduto giovedì sera, però, non si cancella: "Siamo un po' arrabbiati, abbiamo fatto due grandi partite contro un 'ottima squadra - spiega Brahim Diaz - Stiamo male, ma dobbiamo pensare alla prossima partita. Ne abbiamo una importante domenica sulla quale ci dobbiamo concentrare. È evidente che tanto per noi quanto per i milanisti questo sia un giorno di riflessione e di rabbia. Non credo che l'esperienza c'entri, credo si sia visto che siamo una squadra che ha esperienza e che siamo un gruppo unito, non credo che sia mancato questo, sono mancati piccoli dettagli".