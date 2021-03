Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Milan: l'emergenza continua. Fuori anche Romagnoli e Calabria ma Ibra c'è. Nella Lazio torna Lulic ma c'è da decidere tra Correa e Caicedo. Nuovi assenti anche in casa Juventus: indisponibili Cuadrado e Ramsey. Atalanta, sospiro di sollievo per Gosens. Fonseca pensa ad El Shaarawy. Gattuso ritrova Manolas e Lozano e rilancia Osimhen

La luce in fondo al tunnel. In un campionato che raramente concede momenti di pausa, le squadre affrontano l'ultima giornata prima di una rinfrescante sosta. Giornata incompleta con sole 9 gare dal momento che Inter-Sassuolo non si disputerà. Come sempre tutti sono alla ricerca di informazioni utili, vuoi per fede calcistica, vuoi per interessi fantacalcistici.

Quasi tutta la rosa a disposizione di Davide Ballardini: dalla squalifica sono rientrati Masiello e Destro mentre ai box resta il solo Cassata. Pochissimi dubbi sul centrocampo: oramai la cerniera è quasi sempre quella e le uniche variazioni potrebbero riguardare le corsie esterne. Dietro come detto torna Masiello che è in pole per affiancare Radovanovic e Criscito. In attacco si giocano una maglia Destro e Pandev con il secondo non totalmente (già) tagliato fuori.

La vittoria sulla Roma nell'ultimo turno ha ridato certezze a un Parma che sarà ancora privo di Gervinho. In mediana però Kucka torna dalla squalifica e quindi qualcuno dovrà lasciargli posto: probabilmente uno tra Hernani e Kurtic partirà dalla panchina. Davanti c'è il ballottaggio Pellé-Cornelius con il primo in pole per partire titolare.

L'assetto offensivo visto contro la Sampdoria dovrebbe aver soddisfatto non poco Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù, con tutta probabilità, potrebbe riconfermare il blocco visto settimana scorsa: tradotto significa che Palacio sarà punta e Barrow esterno. Nuova panchina per Sansone che al momento non pare poter recuperare nell'indice di gradimento. A centrocampo nuovo duello tra Dominguez e Schouten con il secondo che ad oggi conserva un leggero vantaggio

Un affaticamento muscolare ha bloccato a metà settimana Ounas. L'ex Cagliari è stato infatti tenuto a riposo a scopo precauzionale. Luperto invece ha lavorato a parte ma Cosmi avrà a pieno regime Magallan e Marrone con il primo che dovrebbe affiancarsi a Djidji e Golemic. In mediana possibile ritorno dal primo minuto per Benali mentre in attacco, se Ounas non dovesse farcela, spazio a Di Carmine

Semplici ha sempre due indisponibili (Rog e Sottil) ma recupera tre elementi: Lykogiannis e Pavoletti hanno scontato il turno di squalifica e si dovrebbero subito riprende una maglia nella formazione di partenza. Panchina quindi pe Zappa e Simeone. Dietro sta molto meglio Klavan che non è più a rischio ma che, anzi, contende una maglia a Ceppittelli per poter così affiancare Godin e Rugani nel trio difensivo rossoblù

La società ligure ha comunicato la positività di Estevez. Il centrocampista è asintomatico e, come previsto, già in isolamento. Si libera quindi un posto a centrocampo e stando alle ultime scelte di Italiano, l'ordine gerarchico dovrebbe premiare Maggiore che completerà il pacchetto mediano con Ricci e Leo Sena. Cattive notizie anche per quel che riguarda l'attacco: Nzola ha continuato a lavorare a parte e sarebbe per lui già un successo andare in panchina. Le opzioni per sostituirlo non mancano: da Piccoli fino ad arrivare al vecchio sistema con Agudelo falso nove

In casa Atalanta si aspettava l'esito degli esami a cui si era sottoposto Robin Gosens. L'esterno era uscito malconcio dalla sfida di Champions. L'esito ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Gasperini: niente lesioni ma solo una forte contrattura. L'olandase, salvo clamorose sorprese, sarà tenuto a riposo in modo tale da sfruttare la sosta per proseguire il recupero. In attacco c'è davvero l'imbarazzo della scelta: Zapata dovrebbe tornare dall'inizio: con lui, favorito Iliic

Avere i giocatori del Verona al fantacalcio, nella maggior parte dei casi, significa saper quasi con sicurezza titolarità o meno di chi si ha in rosa. Pochissimi sconvolgimenti e rotazioni solo in casi particolari. Questo il momento del Verona quanto a formazione iniziale. Con l'Atalanta difficilmente si cambierà copione. C'è sempre il 'solito' Dimarco che balla tra panchina e campo (più da esterno che da terzo di difesa) e c'è qualche attaccante che spera di avere una chance dall'inizio ma il triangolo Barak, Zaccagni, Lasagna non sarà modificato nemmeno questa volta

Mister Inzaghi ha un doppio problema di squalifiche. Contro la Juventus mancheranno infatti sia Glik che Schiattarella. In mediana è sfida aperta tra Tello e il rientrante Dabo mentre dietro c'è l'ipotesi Caldirola con Improta a destra. In attacco altro ballottaggio con Gaich che se la gioca con Lapadula con quest'ultimo in leggero vantaggio sul compagno di reparto

Ramsey e Cuadrado non saranno a disposizione di Andrea Pirlo. Il gallese è in infermeria mentre il colombiano è stato fermato dal giudice sportivo. A destra agirà Danilo con Bernardeschi possibile terzino sinistro. Buffon sta recuperando e può giocarsi un posto da titolare. Pirlo inoltre sta riflettendo sull'assetto visto a Cagliari ossia con Kulusevski, Chiesa, Morata e Ronaldo contemporaneamente in campo. In mediana l'escluso potrebbe essere McKennie

SAMPDORIA-TORINO, domenica ore 15

Sampdoria, rebus in attacco

Di certa ci sarà l'assenza di Gaston Ramirez causa squalifica ma le opzioni in attacco per Claudio Ranieri ci sono eccome considerato anche il recupero di Torregrossa che però andrà quasi sicuramente in panchina. Gabbiadini, Keita e Quagliarella: tre nomi per due maglie senza dimenticare l'opzione Verre trequartista. In mediana Ekdal e Adrien Silva sono testa a testa mentre in difesa si va verso la coppia centrale formata da Colley e Ferrari



Torino, Singo e Zaza in rampa di lancio



Pian piano Davide Nicola recupera pezzi importanti del proprio scacchiere. A Genova potrebbe rivedersi a destra Singo con Ansaldi e Murru in lotta per una maglia sulla corsia opposta. Gli altri questiti riguardano il terzo difensore (Buongiorno o Bremer?) e il partner d'attacco di Andrea Belotti. La doppietta nel recupero contro il Sassuolo ha certamente rilanciato Simone Zaza ma occhio a non dare già per sicuro panchinaro Sanabria