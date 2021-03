Calabria operato al menisco: out 30 giorni

Il terzino rossonero si è sottoposto a un intervento chirurgico presso la clinica La Madonnina per risolvere la lesione del menisco mediale dei ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni. Il messaggio sui social: "Passata anche questa, non vedo l'ora di tornare"

È perfettamente riuscita l'operazione per l'infortunio al menisco di Davide Calabria . Il terzino del Milan si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro , rimediata nell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Manchester United. "L'intervento in artroscopia - scrive il club in una nota -, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni".

"Non vedo l'ora di tornare"

Calabria non sarà a disposizione di Stefano Pioli per circa un mese. In questo periodo il Milan sarà impegnato contro Fiorentina, Sampdoria, Parma e Sassuolo. Un'assenza pesante per i rossoneri visto che Calabria, in stagione, ha saltato solo due partite di campionato. Intanto il terzino, tramite il suo account Instagram, ha lanciato un messaggio: "Passata anche questa, non vedo l'ora di tornare".