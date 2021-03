L'attaccante pugliese torna al gol in Serie A a nove anni, tre mesi e un giorno dall'ultima volta: lo fa con una meravigliosa rovesciata, per lui non è una novità. L'aveva già esibita in Olanda, Inghilterra e Cina PARMA-GENOA: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Quasi 10 anni dopo. Graziano Pellé torna al gol in Serie A e lo fa in grande stile: è una splendida rovesciata a sbloccare il risultato in Parma-Genoa. Minuto 16, su cross dalla sinistra di Pezzella arriva l'inserimento sul secondo palo di Kucka che fa da sponda di testa per il numero 9. Stop di petto e rapidissima rovesciata che batte Perin, incolpevole. Il nastro si riavvolge fino al al 18 dicembre 2011, quando segnò contro il Lecce la rete del momentaneo 3-2, prima e (fino a venerdì 19 marzo 2021) unica rete italiana. Si torna indietro di 3379 giorni. Nove anni, tre mesi e un giorno, per l'esattezza. Da allora il centravanti originario di Monteroni, in provincia di Lecce, è passato per l'Eredivisie con Az Alkmaar e Feyenoord, la Premier League con il Southampton e infine dalla Cina, con la maglia dello Shandong Luneng.

L'ultimo gol in una rimonta con lo Shandong L'ultima gioia di Pellé in una partita ufficiale risaliva invece al 31 ottobre 2020: secondo turno della Chinese Super League Championship Stage, partita a eliminazione diretta contro l'Hebei China Fortune. Entra in campo a gara in corso con la squadra in svantaggio per 1-2, assiste al pareggio dei suoi e nei supplementari diventa protagonista:prima serve l'assist per il 4-2 di Liuyu Duan, poi firma il gol del 5-2 su cross di Tianyu Qi. Centro numero 64 in in 132 presenze nel calcio cinese, per una media di quasi un gol ogni due partite. Nonché l'ultimo, prima di vedere il proprio contratto con lo Shandong scadere il 31 dicembre 2020 e optare per il ritorno a Parma.

Rovesciate da urlo anche in Olanda, Inghilterra e Cina I gol in rovesciata non sono certo una novità nella carriera di Pellé. Aveva esibito questo tipo di giocata già in Olanda, Inghilterra e Cina. In Eredivisie avevano scoperto la giocata del centravanti italiano il 17 febbraio 2013, in un ko per 3-2 del suo Feyenoord contro lo Zwolle. In quel caso la doppietta segnata nell'arco di due minuti, in risposta al doppio vantaggio iniziale degli avversari, non bastò a portare a casa punti, complice il 3-2 finale firmato da Avdic.