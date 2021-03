L'XI di partenza del Parma

D'Aversa sceglie Karamoh e non MIhaila per un tridente completato da Man e Pellé. A centrocampo torna Kucka, un rientro dalla squalifica molto significativo: non è solo il capocannoniere del Parma (6 gol) ma un uomo fondamentale in entrambe le fasi, di copertura e di attacco. In difesa l'ex di turno è Bani, passato in Emilia nel mercato di gennaio.