Inter, positivo membro staff. Giocatori negativi

La positività è emersa nei tamponi effettuati giovedì. Il gruppo squadra si è sottoposto a un altro ciclo di test e i risultati si sapranno nella giornata di sabato. Prosegue lo stop all'attività fino a domenica: se non ci saranno altri positivi la squadra potrà tornare in campo lunedì

C'è un nuovo positivo in casa Inter . Dall'esito dei tamponi effettuati giovedì è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra . Non si tratta di alcun calciatore, tutti risultati negativi a questo ciclo di test. I giocatori positivi restano quattro: sono D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino. Venerdì sono stati effettuati nuovi tamponi il cui risultato si saprà sabato.

Attività ferma fino a domenica

Dopo il rinvio di Inter-Sassuolo, per la formazione di Antonio Conte prosegue il blocco dell'attività fino a domenica, quando verrà effettuato un altro ciclo di tamponi. Se non ci saranno altre positività, l'Inter potrà riprendere gli allenamenti da lunedì. L'isolamento fiduciario, con i giocatori negativi che potranno fare solo il tragitto casa-Appiano Gentile e viceversa, andrà avanti per due settimane a partire dalla data in cui è stato trovato l'ultimo positivo. Per quanto riguarda i calciatori convocati nelle rispettive nazionali, invece, vale la decisione dell'ATS di Milano che ha posto il divieto di rispondere alle convocazioni.