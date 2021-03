De Vrij e Vecino positivi, rinviata Inter-Sassuolo

Dopo Handanovic, altri due calciatori dell'Inter sono risultati positivi al coronavirus: si tratta di Stefan de Vrij e Matias Vecino. I due giocatori sono stati già posti in isolamento, ma questi quattro casi ravvicinati (in precedenza c'era stato anche quello di D'Ambrosio) hanno portato l'ATS di Milano a prendere alcune decisioni. Innanzitutto è stata sospesa per almeno quattro giorni l'attività sportiva della squadra allenata da Antonio Conte, fino a domenica 21 marzo. È stata poi vietata la disputa della gara tra Inter e Sassuolo, che era in programma sabato 20 marzo alle ore 20.45: sfida quindi rinviata a data da destinarsi. Essendo un rinvio obbligato, la società nerazzurra non ha speso il bonus previsto dal protocollo della FIGC e ora, anche dopo il precedente creato dallo spostamento di Juventus-Napoli, le due squadre potranno accordarsi per recuperare la partita nella data che preferiscono. I giocatori dell'Inter chiamati nelle rispettive Nazionali, inoltre, non potranno rispondere alle convocazioni. La squadra nerazzurra effettuerà altri due giri di tamponi tra le giornate di giovedì e venerdì e poi farà dei test ogni 2 giorni.