Vittoria in rimonta sul Parma e Genoa a quota 31 punti in classifica. "Abbiamo giocato il più brutto primo tempo della mia gestione - ammette Ballardini a Sky - poi siamo stati bravi a reagire. Squadra di veri uomini, solo così si risponde alle difficoltà". Scamacca: "Doppietta dedicata alla famiglia. Voci di mercato? Con la testa sono stato sempre al Genoa" PARMA-GENOA 1-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Credo sia stato il più brutto primo tempo da quando sono qui al Genoa, eravamo lunghi e larghi, invece nel secondo tempo abbiamo giocato da squadra. Abbiamo vinto contro una squadra che faccio fatica a spiegarmi come mai sia lì in classifica, visti i ritmi e la qualità che ha". Davide Ballardini promuove la reazione del suo Genoa nella vittoria in rimonta per 2-1 a Parma. "Dopo un primo tempo bruttissimo abbiamo giocato alla pari contro il Parma e poi abbiamo vinto e va bene - ammette a Sky Sport - io però sono contento della risposta che abbiamo mostrato nel secondo tempo".

"Scamacca in crescita, Genoa vale i punti che ha" leggi anche D'Aversa amaro: "Concessi tre tiri, presi due gol" Determinante è stato l'ingresso di Scamacca all'inizio del secondo tempo: "Tutte le squadre del campionato hanno 4-5 giocatori di livello in attacco, noi siamo lì - replica Ballardini - abbiamo giocatori capaci e dobbiamo essere bravi a sfruttare le loro qualità. Scamacca si è allenato benissimo per una settimana e gliel'ho detto prima della partita. Sta imparando a capire che è importante muoversi senza palla, che l'attaccante deve fare la partita e correre anche all'indietro". Qualità tecniche unite a quelle umane, questo chiede Ballardini ai suoi: "Questi ragazzi hanno il pregio di non smarrirsi davanti alle difficoltà, sono seri e non si perdono d'animo". Il Genoa ha 31 punti dopo 28 partite e a Parma è tornato alla vittoria dopo sei partite di fila senza successi: “Non so dire quanto valga questa rosa, dico che il Genoa ha i punti che merita. Io posso parlare dal primo allenamento che ho diretto e non da inizio stagione - precisa Ballardini - Ho avuto la fortuna di avere persone di spessore, poi con persone di spessore le enormi difficoltà che ci sono e saranno le superi e le affronti".

Scamacca: "Doppietta dedicata alla famiglia" approfondimento Quando il Parma ha provato a prendere Scamacca "La dedica è per la mia famiglia". Parola di Gianluca Scamacca, autore della prima doppietta di Serie A, che vale l'aggancio a quota 4 gol in campionato. "C'è stato un bel tiro-cross di Zappacosta e sono stato pronto" dice a Sky Sport del centro dell'1-1. La vittoria di Parma permette al Genoa anche di riprendere a correre dopo sei partite di fila senza vittorie. "Era una partita difficile e lo sapevamo, ma penso che abbiamo dato un'ottima risposta e abbiamo fatto una grande prova. Non c'era stato nessun rallentamento - la versione di Scamacca - la stagione è fatta di momenti". Promuove la concorrenza ("Molto stimolante, il mister sa quello che fa") e torna sulle voci di mercato di gennaio. "Le voci ci sono ma io sono sempre stato con la testa qui". E all'Europeo Under 21: "Abbiamo la fase a gironi a giorni, ora mi concentrerò su questo".