Parma in pressing su Scamacca: offerta da 25 mln

Gianluca Scamacca al centro delle ultime ore di calciomercato. L’attaccante di proprietà del Sassuolo, ma in prestito al Genoa in questa stagione, è infatti tra i giocatori più ambiti in Serie A: tra i club che lo cercano con maggiore insistenza c’è il Parma, che continua nel tentativo di provare a convincere il Sassuolo. Per farlo è pronto a mettere sul piatto i 25 milioni di euro (bonus inclusi) richiesti dalla società neroverde ma solo alla condizione che l’obbligo di riscatto del cartellino dell’attaccante classe 1999 scatti al raggiungimento della salvezza. Su Scamacca inoltre continua a esserci sempre la Juve che potrebbe fare un tentativo last minute per cercare di trovare una forma che convinca il Sassuolo – dove De Zerbi lo riprenderebbe volentieri fin da subito – a lasciarlo partite. Il Genoa, dal canto suo, libererà Scamacca solo se troverà un altro attaccante per sostituirlo.