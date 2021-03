Roberto Mancini ha convocato per la prima volta il centrocampista dello Spezia in vista degli impegni di qualificazione mondiale: "Quando la società mi ha chiamato ero emozionato, non ci credevo. Non rimpiango il mio percorso, cerco di godermi ogni momento e dare il massimo"

Tra i trentotto giocatori convocati da Roberto Mancini per gli impegni di qualificazione mondiale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania c'è chi vestirà l'azzurro della nazionale maggiore per la prima volta: si tratta di Rafael Toloi e Matteo Ricci. Per il centrocampista dello Spezia è il coronamento di un percorso iniziato in Liguria nel 2018 che lo ha portato a essere uno dei pilastri della formazione di Vincenzo Italiano in Serie A. "Stanotte non ho dormito tanto - ammette il centrocampista dello Spezia a Sky Sport - Quando mi ha chiamato la società ero emozionato. Non ci credevo, sono rimasto incredulo, un'emozione unica".