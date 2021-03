La Nazionale torna in campo dopo la pausa invernale per le prime gare delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Prima convocazione per l'atalantino Toloi e per Ricci dello Spezia. La risposta alla convocazione di Ricci e dei calciatori dell'Inter Bastoni, Barella e Sensi, attualmente sottoposti a misure sanitarie restrittive, è subordinata - sottolinea la Figc - alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti

Prima chiamata azzurra per Toloi e Matteo Ricci. Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha diramato una lista di 38 giocatori per le prime tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022, contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, e le novità sono il difensore dell'Atalanta e il centrocampista dello Spezia. Per Ricci, come per i tre interisti inseriti nel gruppo (Bastoni, Barella e Sensi) la presenza in nazionale è però subordinata alle disposizioni delle autorità sanitarie per l'emergenza Covid.