L'allenatore volta pagina rispetto alla qualificazione per i quarti di finale di Europa League e si concentra sulla sfida dell'Olimpico (domenica alle 20:45, diretta su ​Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251): "Abbiamo vinto contro una squadra forte e questo deve motivarci. Siamo pronti per sfidare una delle migliori formazioni del campionato". Out Smalling, Veretout e Mkhitaryan LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 28^ GIORNATA

"Il poco tempo per recuperare dalla sfida di Europa League non è un alibi, abbiamo vinto contro una squadra forte e questo deve motivarci. Siamo pronti per sfidare il Napoli". Paulo Fonseca volta pagina rispetto al passaggio del turno contro lo Shakhtar Donetsk e si concentra sulla sfida dell'Olimpico contro il Napoli, in programma domenica alle 20:45 (diretta su ​Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251). "La squadra sta bene dopo il passaggio del turno, ora dobbiamo pensare solo al Napoli - è il messaggio dell'allenatore in conferenza stampa - si tratta di una partita molto importante per noi, dobbiamo stare con la testa sul campionato".

"Smalling out. Aspetto lui, Veretout e Miki dopo sosta" L'allenatore della Roma risponde a chi gli chiede se la sua squadra abbia una mentalità europea superiore rispetto alle altre realtà di Serie A ("Credo sia una coincidenza, l'anno scorso in finale per esempio ci è arrivata l'Inter") e fa chiarezza sull'infermeria: "Smalling non ci sarà contro il Napoli. Preoccupato? No, non dovrà operarsi al ginocchio, lo gestiamo giorno per giorno e sta migliorando. Lui e Veretout non saranno a disposizione contro il Napoli. Jordan sta recuperando bene e penso che a breve si allenerà con la squadra. Di certo mi spiace non avere a disposizione loro due e Mkhitaryan per una partita così importante ma spero di averli con noi dopo la sosta".