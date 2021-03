Cosa vuol dire G.O.A.T.?

E' un acronimo che significa "Greatest of all time" ("il più grande di tutti i tempi", in italiano). GOAT in inglese è anche il termine per definire la capra ed è il motivo per cui spesso questa sigla viene associata all'emoticon dell'animale, divenuto ormai un simbolo. Un titolo, quello di GOAT, che seppur non ufficiale è conteso ormai in tutti gli sport e fa discutere gli appassionati. Nel calcio dell'ultimo decennio sicuramente la discussione su chi sia il "GOAT" ha avuto due grandi protagonisti: CR7 e Lionel Messi.