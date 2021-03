Serie A, il calendario del prossimo turno

Una weekend di pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A torna in campo sabato 3 aprile per il 29° turno di campionato. Ad aprire la giornata sarà Milan-Samp, poi sei gare alle 15, alle 18 il derby Torino-Juve, in serata Bologna-Inter: il programma completo

L’astinenza da Serie A durerà solo un weekend, conclusa la 28^ giornata il nostro campionato si fermerà infatti per via degli impegni delle nazionali per poi tornare protagonista sabato 3 aprile con il 29° turno. Vigilia di Pasqua che vedrà in campo tutte le 20 formazioni del nostro campionato: ad aprire la giornata sarà a ora di pranzo la sfida di San Siro tra Milan e Sampdoria. Sei invece le gare che si giocheranno in contemporanea alle ore 15, tra queste Sassuolo-Roma e la sfida salvezza tra Benevento e Parma; in campo anche l’Atalanta contro l’Udinese, il Napoli al Maradona contro il Crotone, Lazio-Spezia, Genoa-Fiorentina e Cagliari-Verona. Alle 18 uno dei big match di giornata, il derby della Mole tra Torino e Juventus. A concludere la 29^ giornata di Serie A sarà la capolista Inter impegnata alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna.