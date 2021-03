Pirlo, dopo la sosta serve un cambio di passo

Nessuna scusa. Il messaggio di Fabio Paratici nel post partita è stato chiaro. La Juventus ha giocato male e dobbiamo chiedere scusa ai tifosi. Un messaggio chiaramente condiviso con il presidente Agnelli deluso (per usare un eufemismo) per una prestazione inguardabile della squadra. Per la prima volta dopo settimane intense Pirlo aveva avuto la possibilità di lavorare con la settimana piena, visto il rinvio di Juventus-Napoli e alla vigilia aveva parlato ancora di rimonta scudetto. Alla luce di quanto successo, della prestazione della squadra, non l'unica pessima in questa stagione, e dai risultati che ha prodotto il weekend, forse Pirlo e la squadra dovrebbero concentrarsi sul mantenere un posto in Champions. L’Atalanta è lì e il recupero contro il Napoli potrebbe consentire alla squadra di Gattuso in gran salute addirittura il sorpasso, con la Roma sempre lì in zona.

Insomma forse non è più il tempo per sognare, ma per essere più concreti. Dopo la sosta servirà una Juventus diversa nella testa soprattutto. La partita con il Benevento ha mostrato confusione e poca organizzazione. Al di là dell’errore del singolo il centrocampo ha confermato di essere l’anello debole della squadra. Forse Pirlo potrebbe anche pensare a qualcosa di diverso tatticamente per far rendere meglio giocatori come Kulusevski che ancora non ha trovato il suo ruolo. Rivedere qualcosa nel momento cruciale della stagione è sinonimo di intelligenza, proseguire su una strada che finora non ha dato risultati, può essere pericoloso e rendere anche la panchina di Pirlo meno solida di quanto potesse sembrare fino a poco tempo fa.