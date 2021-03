La società giallorossa scende in campo nella lotta al razzismo nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e lo fa attraverso un video realizzato con alcuni protagoisti della squadra femminile e di quella maschile

In occasione dell'inizio della settimana di azione contro il razzismo, che coincide con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, anche l'AS Roma ha voluto lanciare il proprio messaggio per la lotta a una delle peggiori piaghe sociali, sempre d'attualità anche nel mondo del calcio, dove ancora oggi continuano a ripetersi spiacevoli eventi di discriminazione razziale. Lo ha fatto con una campagna digital e social lanciata con l'hashtag #FIGHTracism, condensata in un video nel quale diversi giocatori della Roma femminile e maschile leggono il messaggio delle Nazioni Unite ‘Fight Racism’ nella loro lingua d'origine.